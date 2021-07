Marcos Caetano emplaca verba de R$200 mil para recapeamento de ruas

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (5) com o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) para o anúncio de uma verba estadual de R$ 200 mil para o município. Os recursos, destinados à secretaria municipal de Obras, deverão ser empregados no recapeamento de ruas do Parque Gramado.

A verba foi obtida a partir de emenda parlamentar apresentada pelo deputado, após solicitação feita por Marcos Caetano por meio de ofício encaminhado em fevereiro deste ano. No documento, o vereador menciona que em meio à pandemia de Covid-19, e com foco voltado à saúde, os recursos para pavimentação se tornaram escassos.

“Esse dinheiro, que já está nos cofres da prefeitura, vai ser usado para recapear algumas ruas no bairro Parque Gramado”, anunciou Marcos Caetano que, depois do encontro com o prefeito, visitou a secretaria municipal de Ação Social com o deputado. “A primeira emenda veio para a Secretaria de Obras. Agora vamos solicitar ao deputado uma outra emenda para a ação social da nossa cidade”, completou.