Márcia diz que apoia CEIs, desde que aprovem a da Covid

A vereadora Márcia Rebeschini (PV) deu sua opinião em relação a abertura da CEI para investigar a carga de carnes e laticínios sem notas, entregue na última quinta-feira no setor de merenda da prefeitura de Nova Odessa. Rebeschini questiona o motivo de não aprovarem a abertura da CEI onde ela queria investigar a entrada de recursos do governo que não foram aplicados na saúde durante a Pandemia, onde já morreram mais de 200 pessoas.

Segundo a vereadora, os colegas que assinaram a CEI somente defendem interesses próprios, e vale lembrar, que se é para fiscalizar temos que fiscalizar todas as circunstâncias e não somente ao que convém. Marcia informou também que estará apresentando nos próximos dias uma CEI para investigar suposto enriquecimento ilícito do ex prefeito, e todos os cargos de comissão dos últimos Oito anos onde a população vem cobrando o posicionamento dos vereadores. Temos que fiscalizar tudo e todos, concluiu a vereadora Márcia Rebeschini.