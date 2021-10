Márcia busca recursos com deputado Alex Manente

A vereadora Márcia Rebeschini esteve nesta sexta-feira (08/10) com o deputado federal Alex Spinelli Manente, em São Bernardo do Campo, em busca de recursos para Nova Odessa. Entre os pedidos estão um caminhão para poda de árvores, um trator para ser usado no Cemitério Municipal e uma ambulância.

De acordo com a parlamentar, a visita foi produtiva e o deputado se colocou à disposição do município. “É sempre bom estar em contato com os deputados porque eles conhecem a rotina de Brasília e sempre aprendemos muito com esse diálogo. Além disso, essa aproximação garante recursos para Nova Odessa e auxiliam a prefeitura a fazer investimentos que beneficiam a população”, afirmou a vereadora.

Manente é advogado, natural de São Bernardo do Campo, e está em seu segundo mandato como deputado federal. Também foi vereador de sua cidade natal e deputado estadual por dois mandatos, de 2007 a 2014.