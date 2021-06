Márcia e Bichof querem mais espaço na vila dos Idosos

Os vereadores Paulo Bichof e Márcia Rebeschini estão solicitando que a prefeitura realize a manutenção de unidades residenciais da Vila dos Idosos, assim como que a administração analise a ampliação da oferta de imóveis destinados a idosos de baixa renda no município. Em requerimento aprovado na sessão da última segunda-feira, 28/06, Márcia aponta que três imóveis da Vila dos Idosos estão desocupados, “enquanto existem vários idosos no nosso município pleiteando uma moradia, pois pagam aluguel e a aposentadoria é insuficiente para manter todos os compromissos”.

Márcia também afirma que teve acesso a duas unidades que apresentam sinais de degradação, rachaduras e infiltração.

A vereadora aponta ainda que, ao lado da Vila dos Idosos, existe um espaço que poderia ser utilizado para ampliação do projeto. Se esta for a intenção do município, Márcia questiona quantas casas podem ser construídas no local. Também questiona a prefeitura sobre a existência de lista de espera para ocupar uma casa da Vila dos Idosos e quantos idosos atualmente aguardam uma unidade.

Márcia ainda pergunta se a administração tem um cronograma definido para manutenção das casas que representam sinais de degradação e quando as três unidades que estão fechadas serão novamente ocupadas.

Em outro requerimento, também aprovado na última sessão, Paulo Bichof também questiona a prefeitura sobre a possibilidade de ampliação do projeto social destinado a construção de moradias para idosos de baixa renda.