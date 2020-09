Maravilhas do Lar vai abrir mais de 200 vagas temporárias

Com a aproximação do final do ano, é muito comum que comércios e empresas abram vagas para temporários. Apesar do ano atípico, a Maravilhas do Lar anunciou que vai abrir mais de 200 vagas temporárias para a temporada de final de ano.

As vagas são para Repositor de Loja, Operador de Caixa e Fiscal de Loja. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio Completo e ter experiência na função.

As contratações acontecerão nas cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Americana, Araraquara, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Indaiatuba, Itu, Limeira, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste, São Carlos, Sorocaba e Valinhos.

Os interessados às vagas temporárias devem enviar o currículo para [email protected] e colocar no assunto do e-mail a função e a cidade que

deseja trabalhar.