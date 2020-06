Maquininha. Bar lotado na av São Jerômino

Um bar com bastante gente dentro foi fechado este sábado na avenida São Jerônimo em Americana. A ação da polícia militar foi pela contravenção de jogo de azar, uma vez que no local haviam nove maquininhas caça-níquel.

A batida da PM aconteceu na hora do almoço e foi atendida após pedido para que se averiguasse aglomeração de pessoas. No atendimento de ocorrência, ao chegar no local, a equipe constatou que o no interior do estabelecimento haviam as nove máquinas do tipo caça níquel, desligadas e sem apostadores. Realizado contato no CPJ onde foi encaminhada a perícia e uma equipe de Polícia Civil, onde deram prosseguimento na ocorrência.