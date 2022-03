Nova máquina agora pinta trânsito em Nova Odessa

Nesta sexta-feira (18/03), o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa iniciou as operações com uma nova máquina para demarcação e sinalização das vias públicas da cidade. A equipe utilizou o equipamento para fazer um reforço da sinalização ao lado do próprio Setor de Trânsito, refazendo as sarjetas e faixas de sinalização em frente ao Velório Municipal, no Centro.

A nova máquina serve para demarcação viária com pintura do tipo “airless”, que é um método que não precisa de ar, pois ela solta o fluído de tinta por pressão. O fluido é bombeado em alta pressão até um bico de spray, onde se forma um “leque” de spray. Segundo a equipe, esse tipo de pintura é mais rápido, versátil e tem melhor qualidade.

“Essa máquina é uma grande ajuda, porque agora podemos ‘dividir’ a equipe em duas e agirmos em dois pontos da cidade ao mesmo tempo, agilizando o cronograma de serviços. E, além disso, se a máquina que já temos tiver algum problema (ela é importada), sua manutenção pode durar até 5 meses. Sendo assim, o novo equipamento pode assumir o trabalho caso aconteça algum imprevisto”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Ainda segundo Goes, “a nova máquina possui um gerador de eletricidade próprio, o que permite o uso de furadeiras e outros tipos de máquinas se ligarmos elas a esse gerador”. “O que economiza tempo na hora de, por exemplo, pendurarmos novas placas de trânsito. Agora podemos, logo depois de pintar as faixas com a máquina, ligar uma furadeira nela e instalarmos a placa”, disse.

O novo equipamento adquirido pela Prefeitura vai ajudar também nos serviços de reforço de sinalização de trânsito que estão sendo realizados em vários pontos da cidade, como a pintura de sarjetas, faixas de pedestres, faixa de sinalização, postes e placas de trânsito. Na última semana, esse trabalho foi realizado ao longo de toda a Avenida Carlos Botelho.

ESCOLAS

Para garantir segurança aos estudantes do Município, as equipes do Setor de Trânsito da Prefeitura seguem fazendo o reforço da sinalização no entorno das creches e escolas de todo o município – tanto da Rede Municipal quanto do Estado e também as particulares.

No entanto, a intenção é intensificar a fiscalização nas proximidades das escolas. O Setor de Trânsito fará, juntamente com a Guarda Municipal, a “Operação Escola Segura”. “Vamos manter viaturas estrategicamente bem posicionadas em frente e próximas às escolas. Em princípio, será feito um trabalho de orientação e conscientização, mas não descartamos as multas, caso haja infrações”, finalizou Goes.

CARLOS BOTELHO

Também nos últimos dois dias, a equipe do Setor de Trânsito promoveu a pintura da nova sinalização nos trechos já recapeados da Avenida Carlos Botelho, entre o Jardim Santa Rosa e o Centro.