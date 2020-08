Mapa da Cultura Barbarense registra 243 inscritos

O Mapa da Cultura Barbarense, cadastro que coleta dados da área cultural de Santa Bárbara d’Oeste e atende a Lei Emergencial Aldir Blanc, registrou nesta quinta-feira (13) 243 inscritos, sendo 171 trabalhadores da Cultura, representando 70% do preenchimento, 27 grupos ou coletivos culturais, 19 empresas, entidades ou organizações, 14 eventos culturais e 12 espaços culturais. O preenchimento segue e deve ser feito pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/mapadacultura.

Dos cadastros, 53% são mulheres. Entre as áreas de atuação, 22% são artesãos, 19% atores e atrizes, 14% músicos e musicistas, 3% artistas circenses e 3% artistas visual, além de 39% de outras manifestações artísticas. No caso das áreas prioritárias estão: teatro (23%), artes visuais (19%), música (15%), literatura e narrativa oral (13%), dança 20 (12%) e outros (18%). Do total, 88% deles tiveram a renda impactada pela pandemia.

O mapeamento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Política Cultural. Para mais informações, a Secretaria de Cultura e Turismo dispõe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (19) 3464.9424.

Credenciamento de artistas

A segunda fase de inscrições do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos de Santa Bárbara d’Oeste registrou 50 novos inscritos, sendo Artes Visuais (1), Dança (9), Literatura (3), Música (11), Narrativa Oral (4), Patrimônio Imaterial (5) e Teatro (17), além de 9 oficinas. Todas as propostas serão avaliadas pela Comissão de Análise, Fiscalização e Seleção de Projetos, composta por membros do Conselho de Política Cultural.

Voltada a realização de ações e on-line, a iniciativa possui ajuda de custo aos artistas, ao todo, entre R$ 350 a R$ 3 mil e já investiu em apresentações em sua primeira fase pelo Palco Aberto – Festival Multicultural. O Edital permite a contratação de mais de 450 artistas das mais diversas expressões artísticas em diferentes formatos até 31 de dezembro de 2020. Poderão ser recebidas novas propostas de interessados até o dia 30 de outubro de 2020.