“Mãos que Salvam. Agradecer” homenageia e emociona profissionais da Saúde

Gratidão! Esse foi o sentimento predominante na noite desta quarta-feira (22) no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, durante o evento “Mãos que Salvam – Uma Noite para Agradecer”. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste com o objetivo de homenagear e agradecer todos os profissionais de Saúde da rede municipal, que trabalharam e que continuam trabalhando durante a pandemia da Covid-19.

Estiveram presentes no evento representantes de todos os setores da Secretaria de Saúde. Aqueles que não conseguiram comparecer puderam acompanhar a transmissão por meio do YouTube da Secretaria de Cultura e Turismo.

Um vídeo com depoimentos de alguns profissionais, dos diversos setores da pasta, foi apresentado no início do evento, onde também foi homenageado o servidor Roberto Francisco Graciano Mesquita, o Beto, que infelizmente perdeu a vida em decorrência da pandemia da Covid-19. O ponto alto da noite ficou por conta da emocionante apresentação da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (OFISB), que trouxe diversas peças em homenagem aos servidores.

O prefeito Rafael Piovezan participou do evento, ao lado do vice-prefeito Felipe Sanches, e destacou a importância de cada profissional da Saúde, no enfrentamento à pandemia. “Em 2022 completo 20 anos de serviço público, sendo 15 deles como biólogo concursado e outros 5 anos como estagiário. Como colega de todos vocês, servidor público, tenho a honra de buscar construir todos os dias o melhor a todos nós! A pandemia foi muito grave. Vivemos a maior crise do nosso tempo, mas conseguimos juntos superar desafios. Só vocês, profissionais de Saúde, sabem da luta do dia a dia. E todos nós fizemos o melhor possível para nossa cidade. Montamos a melhor estrutura para atender as pessoas que mais precisavam da gente naquele momento. Santa Bárbara tem que ser parabenizada e vocês são prova disso. Eu tenho profundo orgulho de todos que ajudaram neste trabalho a enfrentar os momentos mais críticos da pandemia”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, resumiu o sentimento e a satisfação em poder fazer algo para agradecer o empenho e a dedicação de toda a equipe da Saúde. “Gostaria de agradecer ao prefeito Rafael Piovezan e ao secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix e toda a sua equipe, pela oportunidade de poder agradecer e homenagear todos os nossos profissionais, que tanto fizeram e ainda continuam fazendo por todos os barbarenses durante a pandemia. O sentimento que resume esse momento é gratidão, nosso muito obrigado a todos”, destacou.

O evento “Mãos que Salvam – Uma Noite para Agradecer” contou com apoio da Photo Smile, Higa Atacado e Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste.

A apresentação completa pode ser conferida por meio do link: https://youtu.be/x7Y8lna-LW8