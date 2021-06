Manutenção deve afetar abastecimento de água na Zona Leste nesta segunda

Foi programado para segunda-feira (28) o reparo da principal adutora que abastece grande parte da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. A tubulação apresenta avarias em três pontos distintos e, devido à complexidade dos serviços de reparo, a equipe operacional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) prevê a duração dos trabalhos em torno de 14 horas, das 8h às 22h.

Nesse período, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado na região da Zona Leste por conta da necessidade de esgotar a tubulação para os processos de solda nas partes danificadas dos tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), o que demanda tempo.

Os bairros que poderão ter o fornecimento de água afetado são: Nova Conquista, Planalto do Sol, Santa Fé, Joias de Santa Bárbara, Cidade Nova, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Parque das Nações e Cândido Bertine, Zabani, Laranjeiras e Orquídeas.

Obra de substituição da adutora :

O DAE segue com a obra de substituição dessa antiga adutora, cuja estrutura se encontra comprometida ocasionando constantes rompimentos e transtornos com vazamentos e interrupções no abastecimento da Zona Leste. O investimento da obra é na ordem de R$ 10,9 milhões, com recursos do DAE e do repasse do Estado de São Paulo, por meio do Fehidro.

A obra compreende mais de 8 km de novos tubos que atendem as especificações normativas vigentes, e as instalações seguem, via Avenida São Paulo, no percurso entre a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz, e o centro de reservação e distribuição de água no Jardim das Palmeiras, interligando mais quatro novas subadutoras para os reservatórios localizados nos bairros: Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando e Jardim Santa Rosa.

O DAE solicita a compreensão da população e orienta que cada morador faça o uso racional da água reservada na caixa d’água da residência, usando somente o necessário durante o período previsto da intervenção na segunda-feira (das 8h às 22h). Os telefones para demais informações são: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) ou 3459-5910 (ligação de fixo e celular). O atendimento pode ser feito também por mensagens pelo WhatsApp: 9-9992-6848.