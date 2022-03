Manuela recebe homenagem na Câmara de Sumaré

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, que completa 17 anos neste mês de março, foi homenageada na sessão da Câmara de Vereadores dia 15 de fevereiro. Por iniciativa do vereador Gilson Caverna, a esportista recebeu uma moção de congratulação pela sua participação crescente no esporte, a cada dia ganhando títulos pela região, Estado e no Brasil.

Mediante seu potencial e trajetória na categoria, foi observada e indicada por renomados treinadores e ex-atletas do tênis e, consequentemente, foi convidada a integrar a equipe da Sociedade Hípica de Campinas, clube tradicional e respeitado nacionalmente no tênis.

Com sua dedicação e os bons resultados alcançados, hoje conta com o apoio e incentivo do Shopping Parkcity Sumaré, da nutricionista Daniela Kokol, da Anima Move, do grupo Aposerv (serviços previdenciários) e da Tigrão (máquinas e equipamentos), parceiros que acreditam na capacidade da atleta em alcançar grandes voos e o reconhecimento nacional.

“Parabéns Manuela e que Deus continue abençoando grandemente sua vida, família e que todos os seus sonhos, metas, desejos e projetos pessoais e profissionais sejam conquistados.”, destacou o vereador na moção de congratulação.