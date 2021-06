Manuela Ganciar vice-campeã em Valinhos

A jovem promessa do tênis Manuela Ganciar, de Nova Odessa, ficou com o vice-campeonato na categoria 16 anos no Torneio Aberto Infanto-Juvenil DS Tennis Valinhos, válido pelo Campeonato Paulista e disputado no último final de semana. Com esse resultado, Manuela somará 495 pontos e deverá ficar entre as 10 melhores do Ranking Paulista de Tênis na categoria 16 anos.

Na primeira rodada, que aconteceu no dia 23/05, Manuela venceu Clarisse Intini, de Valinhos por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/0. No último sábado (12/06), em rodada válida pelas quartas-de-final, ela venceu Luiza Parededa, de São Paulo, por WO. E no último domingo (13/06), na semifinal, venceu Manuela Maria Paula Pitigliani, de Santos, por 2×1, com parciais de 6/2 6/7 e 10/6. Na final, em grande disputa, Manuela foi derrotada pela campineira Mariana Carvalho por 0x2, parciais de 6/7 e 4/6.

Segundo o técnico Fernando Tavares de Araújo, “a Manuela jogou a final na quadra com muita vontade de vencer, mas foi vencida pelo cansaço”. “Quanto à parte técnica e emocional, ela se superou, mostrando que estava ali para ganhar. Como vice-campeã, somará muitos pontos, atingindo um bom patamar no ranking”, explicou.

A tenista novaodessense segue com os treinamentos todos os dias, sob a supervisão do técnico Fernando Tavares de Araújo, na academia Paraíso do Tênis, para disputar o próximo torneio pelo Paulista, em São Bernardo do Campo, entre os dias 18 e 20 de junho.

No último dia 05/06, pelo Circuito Brasileiro, ela havia ficado entre as oito melhores competidoras, dentre 49 inscritas na chave disputada no CT Tennis Mogi das Cruzes, na cidade de mesmo nome. A tenista de Nova Odessa eliminou na ocasião a número um do Estado de São Paulo, Beatriz Onishi (da cidade de São Paulo), por 2 sets a 0, com parciais de 4/0 e 4/0. Com esse resultado, Manuela somará 45 pontos no seu ranking CBT. Esse é o maior torneio infanto-juvenil organizado pela CTB (Confederação Brasileira de Tênis).

Manuela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos.