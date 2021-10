Manuela Ganciar vai a Santa Catarina pelo Sul-americano de tênis

De 25 de setembro a 17 de outubro, Manuela Ganciar, fará uma gira por Santa Catarina onde disputará 3 torneios pela Cosat (Confederação Sul-americana de Tênis). Em Itajaí de 25/09 a 03/10, em Gaspar de 02 a 10/10 e Blumenau de 09 a 17/10. Nos 3 torneios a tenista conseguiu entrar direto nas chaves principais, sem precisar disputar o qualifying. Manuela disputará jogos de simples e duplas nos 3 torneios.

Manuela Gonçalez Ganciar iniciou no tênis aos 10 anos de idade, fazendo aulas uma vez por semana no condomínio onde mora. De 1 passou a fazer 2 aulas por semana e foi aumentando gradativamente dias e horas de treinos até decidir fazer treinamentos para competir.

Aos 12 anos participou do primeiro torneio e federou-se na FPT (Federação Paulista de Tênis), onde hoje aos 16 anos ocupa a 2ª colocação no ranking na sua categoria. Em 2021 a tenista confederou-se na CBT (Confederação Brasileira de Tênis), onde ocupa a 28ª colocação do ranking e COSAT é atual 312ª do ranking.

Manuela tem apoio de Anima Move moda esportiva e faz preparação física com seu irmão Victor Gonçalez Ganciar.