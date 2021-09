Manuela Ganciar é campeã em torneio da FPT

No último domingo (12/09), a tenista juvenil Manuela Gonçalez Ganciar, que compete por Nova Odessa, sagrou-se campeã do torneio pela FPT (Federação Paulista de Tênis) realizado na Winner Academia de Tênis e Beach Tennis, em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente, Manuela ocupa o 2º lugar no ranking paulista da sua categoria, para tenistas de até 16 anos. Manuela é atleta da Academia Paraíso do Tênis em Nova Odessa e seu técnico é Fernando Tavares de Araújo.

Na etapa do Campeonato Paulista de Tênis em Santa Bárbara, Manuela disputou no sábado dois jogos, vencendo no primeiro contra Maria Santos por 2 sets a zero (parciais de 6/0 e 6/1) e o segundo, contra Ana Coltri, por 2×0 (parciais 6/1 e 6/1). Já no domingo, às 13h30, a final foi contra Pietra Ferreira (de Piracicaba). Manuela venceu Pietra Ferreira por 2×0 (parciais de 6×3 e 6×1).

Na semana anterior, após três semanas intensas de torneios válidos pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e pela COSAT (Confederação Sul-americana de Tênis) em Serra Negra – no torneio Serra Negra Internacional Junior Series I, no CTK (Centro de Treinamentos Kirmayr) –, disputando jogos de simples e de duplas (com a paulistana Marina Monaco Monzilo), Manuela e seu técnico Fernando Tavares de Araújo haviam ficado muito satisfeitos com a primeira participação da tenista novaodessense em um torneio internacional.

“Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra e treinos. A Manuela adquiriu muita experiência e trará muito mais estímulos para continuar treinando forte para os próximos torneios”, relatou o técnico.

Manuela segue com os treinamentos todos os dias, sempre sob a supervisão do técnico. Com apenas 16 anos, Manuela é um dos destaques do esporte infantojuvenil na Região do Polo Têxtil, composto pelas cidades de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Americana e Santa Barbara d’Oeste. Ela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos.