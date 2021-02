Manuela Ganciar leva Nova Odessa no Banana Bowl

Nova Odessa será representada no maior torneio de tênis infanto-juvenil da América Latina, o 51º Banana Bowl, que será realizado na Sociedade Recreativa Mampituba, localizado na cidade de Criciúma, no Estado de Santa Catarina. O município contará com a participação da tenista Manuela Ganciar, de 15 anos e atual quinta colocada no ranking paulista (na categoria até 16 anos).

Antes de embarcar para o seu próximo compromisso – que começa no dia 24 de fevereiro com o início da etapa pré-qualificatória –, Manuela foi recebida na quinta-feira (11/02) na Prefeitura de Nova Odessa, pessoalmente, pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que lhe desejou sucesso na competição e na carreira. A jovem estava acompanhada pelo seu treinador, Fernando Tavares, do centro de treinamentos novaodessense Paraíso do Tênis, pelo pai, Maurício Belisário Ganciar, e pelo avô Silvestre Gonçalez, autodenominado “torcedor número 1” da neta de 15 anos.

Durante o encontro no gabinete, Leitinho ganhou uma camiseta e um jogo de bolinhas de tênis, e afirmou que a jovem “vem se tornando um grande orgulho para a cidade”. O prefeito disse que o tênis terá um papel importante no projeto de ampliação das modalidades esportivas oferecidas nas escolinhas municipais ao longo dos próximos anos, ao lado de outras modalidades que serão implantadas ou retomadas.

“O futebol está enraizado na cultura e no coração do brasileiro, mas penso que temos que diversificar e abrir o leque para outras importantes modalidades. E o tênis, sem dúvida, faz parte deste trabalho de democratização do esporte que queremos implantar em Nova Odessa. A projeção esportiva que a Manuela vem conquistando no Estado de São Paulo e, agora no Brasil, sem dúvida será importante para popularizar o esporte em nossa cidade, contribuindo para o fomento do tênis. O nosso secretário de Esportes, Thiago Gentil, fará essa ponte e trabalharemos forte para que possamos diversificar, criar novos espaços e oferecer esportes de qualidade para as nossas crianças e jovens”, destacou o prefeito novaodessense.

Manuela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Com ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa.

“A Manuela começou a treinar conosco e logo de início deu para perceber que ela tinha algo de especial. Ela foi aperfeiçoando as técnicas e nos últimos anos passou a competir, e em 2020 fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos. A evolução é nítida e, agora, partiremos para o Banana Bowl, torneio de renome internacional, e que já abrigou grandes tenistas, entre eles Gustavo Kuerten, o maior tenista brasileiro de todos os tempos”, comentou Fernando.

O Banana Bowl 2021 deve receber a presença de mais de 1.000 tenistas durante toda a competição. São meninos e meninas com idade de 8 a 18 anos, de 45 diferentes nacionalidades, entre eles brasileiros, norte-americanos, australianos, bolivianos, chineses, franceses, holandeses, israelitas, marroquinos, mexicanos, nigerianos, poloneses, russos, entre outros.

“O Banana Bowl é um dos torneios, infanto-juvenil, mais importantes do mundo e por conta disso atrai os olhares de jovens atletas dos cinco continentes. O nível é altíssimo e acreditamos que a Manuela, poderá desenvolver um grande jogo, levando o nome de Nova Odessa para o Brasil e pelo mundo”, disse o técnico. Além de Manuela, Nova Odessa também contará com o jovem tenista Matheus Manoel Dias Aprigio, 15 anos, no torneio catarinense.