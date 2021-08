Manuela Ganciar é vice no Circuito FPT

A jovem tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar chegou a mais uma final de competição no último fim de semana e ficou com o vice-campeonato na etapa de Santana de Parnaíba do Circuito FPT Infantojuvenil G1, disputada na Academia Slice Tennis. Com o resultado, a tenista de Nova Odessa ocupará a 2ª posição do Ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis), na categoria 16 anos.

No sábado (07/08), Manuela venceu a tenista Mayara (de São Paulo), por 2 sets a 0. No domingo, venceu Stefany (também de São Paulo), novamente por 2×0, e na final foi vencida por Isadora (de São José do Rio Preto), por 2×0.

A “escalada” dela no ranking paulista já tinha tido um grande impulso no último dia 1º, quando Manuela venceu a Copa Yacht Club Paulista, em São Paulo, o que a havia colocado na quarta colocação.

Os próximos compromissos da tenista serão três torneios consecutivos em Serra Negra, nos quais Manuela disputará a competição em sua categoria, 16 anos. O primeiro será a Copa Serra Negra Nacional Infantojuvenil, válido pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), de 16 a 22 de agosto. Os dois seguintes serão pela COSAT (Confederação Sulamericana de Tênis): o Serra Negra International Junior Series I, de 23 a 28 de agosto, e o Serra Negra International Junior Series II, de 30 de agosto a 05 de setembro.

“Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra e treinos. Esperamos conseguir boas vitórias”, disse o técnico Fernando Tavares de Araújo, da academia Paraíso do Tênis, de Nova Odessa. Manuela segue com os treinamentos todos os dias, sempre sob a supervisão do técnico.

Com apenas 16 anos, Manuela é um dos destaques do esporte infantojuvenil na Região do Polo Têxtil, composto pelas cidades de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Americana e Santa Barbara d’Oeste.

Ela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos.