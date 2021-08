Manuela Ganciar é campeã e a 4ª na posição do ranking Paulista de Tênis

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, que compete por Nova Odessa, disputou no sábado (31/07) e domingo (01/08) a Copa Yacht Club Paulista, em São Paulo, e venceu todas as fases do campeonato. Com a conquista desse final de semana, Manuela Ganciar deve ocupar a 4ª posição no ranking estadual na categoria 16 anos.

Manuela não se intimidou diante das adversárias e sagrou-se campeã no torneio promovido pela Federação Paulista de Tênis. Nas quartas de final, venceu Débora Cardoso, de São Paulo, por 2 seta a 0, parciais de 6/1 e 6/1. Na semifinal, venceu Marina Ribeiro, de Santos, por 2×1 no super tiebreak, com parciais de 64, 3/6 e 10/6. Na final, a novaodessense venceu Mayra Cicchetti de São Paulo por 2×0, parciais de 6/1 e 6/1.

A tenista permaneceu em São Paulo para disputar a 2ª Etapa do Circuito Feminino de Tênis, válido pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, entre os dias 02 a 08 de agosto. “Vou me empenhar ao máximo para obter bons resultados na quadra nessa 2ª etapa”, disse a tenista, confiando no desempenho mostrado na competição do final de semana.

No período de 16 a 20 de agosto, o Centro de Treinamento Kirmayr, em Serra Negra, sediará a competição promovida pela CBT para tenistas infantojuvenis, na qual Manuela disputará a competição em sua categoria, 16 anos. “Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra e treinos. Esperamos conseguir boas vitórias”, disse – muito confiante – o técnico Fernando Tavares de Araújo.

Com apenas 16 anos, Manuela é um dos destaques do esporte infantojuvenil na Região do Polo Têxtil, que compõe as cidades de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Americana e Santa Barbara d’Oeste.

Manuela segue com os treinamentos todos os dias, sob a supervisão do técnico Fernando Tavares de Araújo. Ela começou no tênis há cerca de 6 anos em uma quadra localizada no condomínio onde mora com a família. Como ela ficou apaixonada pelo novo esporte, o pai decidiu colocá-la na escolinha Paraíso do Tênis, localizada no Bosque dos Eucaliptos, em Nova Odessa. Em 2020, ela fechou o ano na quinta posição do ranking paulista, na categoria até 16 anos.