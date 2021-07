Manuela Ganciar disputa a Copa Yacht Club Paulista

A tenista Manuela Ganciar, 16, vai disputar neste final de semana, dias 30 de julho e 1° de agosto, o torneio de tênis da Copa Yacht Club na modalidade infantojuvenil. Manuela ocupa atualmente a 7ª posição no ranking Paulista de tênis. Ela é de Nova Odessa e já esteve com o prefeito Leitinho.

A tenista também participará do seu 2° torneio profissional entre os dias 2 a 8 de agosto, a 2ª Etapa do Circuito Feminino de Tênis, válido pela CBT – Confederação Brasileira de Tênis, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. No ranking nancional, Manuela ocupa a 37ª posição no ranking nacional.

“Vou me empenhar ao máximo para obter bons resultados na quadra”, disse a tenista Manuela, confiando no desempenho mostrado em seus treinos. No período de 16 a 20 de agosto, o Centro de Treinamento Kirmayr, em Serra Negra sediará a competição promovida pela CBT para infantojuvenis, onde a Manuela disputará a competição em sua categoria, 16 anos.

“Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra e treinos. Esperamos conseguir boas vitórias”, disse muito confiante o técnico Fernando Tavares de Araújo.