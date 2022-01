Manuela campeã em Simples e Duplas no Brasileiro de Tênis

Jogando simples, as vitórias foram todas em 2 sets, Mariana Azevedo 6/1 6/1, Alice Ghiraldi 6/4 6/3, e na final venceu Lara Souza 6/1 6/3.

Nas duplas, Manuela Gonçalez Ganciar jogou ao lado de Mariana Carvalho e, no primeiro jogo, venceram Stefany Simplicio/Alice Ghiraldi 7/6 6/2, Mariana Azevedo/Rafaela Tavares deram desistência e na final venceram Anita Portes/Helena Castro 6/3 6/0.

Manuela garantiu os títulos no 18° Circuito Paulista de Tênis Kids e Infanto Juvenil – 1ª Etapa, na categoria 18 anos, válido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), disputado no Centro de Treinamentos Kirmayr, na Cidade de Serra Negra entre os dias 03 e 07 de janeiro. Com excelente início na temporada, o título renderá 80 pontos no ranking da CBT.

O próximo compromisso da tenista novaodessense será a 2ª Etapa a ser disputado no Sport Clube Corinthians Paulista entre os dias 10 e 16 de janeiro.

“Estou muito feliz por conquistar os títulos de simples e duplas no primeiro torneio da temporada 2022. Vou continuar treinando muito forte para as próximas competições”, disse Manuela.