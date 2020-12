Teatro “Manoel Lyra” tem novo Plano de Ação para atividades

O Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste tem um novo Plano de Ação para as atividades culturais locais, em consonância com as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19), estabelecidas no protocolo sanitário do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Como determina a fase amarela, a capacidade de público foi reduzia para 40% do total de acomodação, sendo 238 poltronas disponíveis, dentre essas 14 cortesias, totalizando sete para locador e sete locatário, além de medidas de distanciamento adotadas na plateia, sendo bloqueio de duas poltronas laterais e poltronas das fileiras inferior e frontal que cercam acentos reservados.

Como parte das ações preventivas, os pedidos na Bomboniere do espaço poderão ser realizados antecipadamente ou por meio da leitura de Códigos QR disponíveis no Teatro ou via link: www.is.gd/pedidosbomboniere. A retirada deve ser realizada na Bomboniere do Teatro Municipal Manoel Lyra e o pagamento efetuado em dinheiro na entrega dos produtos.

Confira detalhes do Plano de Ação:

Sugere-se a venda de ingressos em canais on-line. A venda de ingressos na bilheteria física fica suspensa.

É recomendado o maior número possível de entradas para permitir maior distanciamento.

É obrigatório o uso de máscara, aferição de temperatura e higienização com álcool gel nas dependências do Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

A conferência de ingressos acontece de forma visual, sem contato manual por parte do atendente.

A programação prevê intervalo suficiente entre sessões para higienização completa de todos os ambientes. (Mínimo de 1h30)

É limitado o máximo de 3 pessoas por camarim.

Considera-se o número de pessoas no palco a lotação máxima de 3 pessoas por camarim, sem revezamento de elenco.

É obrigatório acomodar-se na poltrona marcada no ingresso.

Tratando de familiares e habitantes de uma mesma residência, limitado a 2 pessoas, a distância mínima entre eles não será aplicável, desde que possuam poltronas conjugadas, demarcadas de acordo com o mapa de plateia vigente. Todavia, eles deverão respeitar a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes.

Não é permitido intervalo durante o espetáculo para que não haja movimentação do público.

É obrigatório o uso de máscaras pelos artistas na área de camarins e circulação, respeitado também o limite mínimo de distanciamento entre pessoas.

É vedada a participação de pessoas da plateia no palco durante a apresentação, bem como fotos com artistas. Ao final do espetáculo não é permitido o ingresso do público ao palco bem como qualquer tipo de reunião de pessoas que gere aglomeração.

Após o término, a saída será realizada pelas portas laterais e conduzida pela equipe do Teatro Municipal Manoel Lyra.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464.9424.