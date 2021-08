Manoel Lyra é reaberto com espetáculo da São Paulo Companhia de Dança

Neste fim de semana Santa Bárbara d’Oeste respirou a dança em todos os seus nuances. O Teatro Municipal “Manoel Lyra” foi reaberto à população, após obras de reforma nunca realizadas no local, com apresentações da São Paulo Companhia de Dança na sexta-feira (13) e sábado (14). E no domingo foi a vez de Verdades Tropicais, do Laboratório da Dança Fernanda Araújo, na Usina Santa Bárbara. Ao todo, 610 pessoas prestigiaram as sessões.

Toda programação foi gratuita e atendeu as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo.

No Teatro, os bailarinos surpreenderam a plateia com suas coreografias recheadas de energia, precisão e emoção. A reabertura contou com a presença de Inês Bogéa, diretora artística e executiva da São Paulo Companhia de Dança, e Leilane Teles, coreógrafa de Umbó, pré-estreia em Santa Bárbara d’Oeste. As coreografias Pivô, de Fabiano Lima, e Grand Pas de Deux de Carnaval em Veneza, versão de Duda Braz, também foram apresentadas.

O domingo foi especial na Usina Santa Bárbara. O público vibrou, se emocionou e refletiu junto dos dançarinos do projeto do Laboratório da Dança Fernanda Araújo. O evento foi aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia Criativa, pelo ProAC Editais nº 3 de 2019 – Referente a primeiras obras de dança, apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e conta com a produção de Thaís Godoy, coreografia de Eduardo Menezes e direção geral e artística de Fernanda Araújo.

“A Secretaria se empenhou para a retomada das atividades culturais sempre buscando garantir a segurança do público e evitar qualquer tipo de aglomeração. Desenvolvemos um protocolo claro e eficiente que foi compartilhado nos canais oficiais do município e também é reproduzido antes das apresentações. O respeitou as medidas de proteção que possibilitou um retorno consciente e organizado”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Reabertura dos espaços culturais

A Secretaria de Cultura e Turismo reabriu nesta segunda-feira (16) os Equipamentos Culturais e Bibliotecas Públicas Municipais, com Protocolo de Retomada. Inicialmente as visitas são realizadas mediante agendamento, por meio dos canais de comunicação de cada local, online e telefônico. Para solicitações de Uso de Equipamentos Culturais, o agendamento deve ocorrer pelo site: www.santabarbara.sp.gov.br/agendacultura.

Equipamentos culturais previstos no Protocolo de Retomada:

