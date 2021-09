Manoel Jorge teve programação especial com música ao vivo

Após a reabertura oficial ao público do Bosque Manoel Jorge na última sexta-feira (03/09), pela Prefeitura de Nova Odessa, uma programação especial foi montada para celebrar o primeiro final de semana de atividades no local após um longo período de fechamento. A programação foi preparada pela Diretoria de Cultura e Turismo da Prefeitura exatamente para “celebrar e incentivar a volta dos visitantes ao Bosque”.

No dia 03, o evento de reabertura se iniciou às 9h, com a presença do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, autoridades locais e com uma atração especial para as crianças presentes: os personagens da Patrulha Canina, que visitaram o Bosque graças ao apoio da Escola de Artes Catavento, animando a manhã dos primeiros visitantes.

À tarde, a partir das 16h da sexta-feira, a programação teve sequência com a professora Lilian Alexandre, que realizou uma sessão de contação de histórias infantis muito animada, com a participação de 22 crianças, que puderam aprender com muito encanto um pouco mais sobre amor e gentileza. Foram apresentadas às crianças duas histórias: “Qual é a cor do amor?” e “Como é bom ser Gentil”.

MÚSICA E ARTE

Já no sábado (04/09), das 11h às 14h, a programação teve como atração artistas da cidade, contando com 10 artesãs do Grupo de Artesanato local, que expuseram suas peças para os visitantes. Quem também esteve presente expondo um pouco do seu talento foram os ganhadores da categoria musical do Festival de Talentos 2021 promovido pela Prefeitura de Nova Odessa. Nicolly Taroco (2ºLugar) e Eduardo Zocca (3º Lugar) trouxeram um repertório no estilo rock e pop, bem suave para musicalizar o ambiente e animar o público visitante.

TROCA DE LIVROS

O primeiro evento de troca de livros realizado exclusivamente no Bosque também foi um sucesso no último sábado. Com livros de diversos gêneros e autores, dos mais atuais aos grandes clássicos da Literatura, a proposta principal foi fazer “circular” alguns livros que já haviam sido doados para a Biblioteca Municipal e trazer novos títulos aos leitores.

O ponto de trocas também serviu para os moradores que queriam apenas realizar a doação de algumas obras para o acervo público da cidade. Foram 114 livros trocados, e 51 doados. Os visitantes se comprometeram ainda a voltar numa próxima edição, e se mostraram empolgados para as próximas edições.

O trabalho organizado pelo diretor de Cultura, Carlos Eduardo Pinotti Jr, teve um ótimo resultado e contou com muitos elogios dos participantes. “Ficamos muito felizes com o sucesso da programação cultural no Bosque Manoel Jorge, pois estamos finalmente voltando com as atividades para o público de forma segura e gradual. O mais importante é ouvir o ‘feedback’ (retorno) positivo do público e melhorar cada vez mais, pensando em novas açõe culturais na cidade”, comentou Cadu.

O Bosque Manoel Jorge de Nova Odessa, maior área verde urbana de Nova Odessa, está aberto ao público das 6h da manhã às 18h, todos os dias da semana. A entrada principal do parque fica na Rua Quinze de Novembro, 864, no Jardim Santa Rosa. “Coloque sua máscara, traga sua garrafinha de água e seu álcool a 70% e venha passear e curtir a natureza”, completou a gestão municipal.