Manifestação pede impeachment de João Doria

Uma manifestação na manhã deste domingo, coordenada pelo chefe de gabinete do vereador Marschelo Meche (PSL), Caio Alexandre, pedia o impeachment do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Com o grito de guerra “Fora Doria”, o carro de som seguido pela carreata passou por Americana e Santa Bárbara. De acordo com o organizador, aproximadamente 80 carros participaram do movimento e a Polícia Militar fala em 60.

No ponto final da carreata, na Praça dos Trabalhadores, no centro de Americana, a reportagem do NM presenciou cerca de 10 carros e 30 pessoas.

Segundo Caio, pedidos de impeachment do governador do estado movidos por populares já estão na Câmara do Deputados, porém ‘não andaram’. Por esse motivo, o assessor de Meche afirmou que o grupo vai buscar saber, através da procuradoria do estado e do ministério público, o motivo do presidente da Assembleia Legislativa (ALESP), Cauê Macris (PSDB), não ter dado continuidade nos pedidos de impeachment já existentes.

Caio ainda afirmou ao NM que um novo processo de impeachment está sendo formulado com uma nova equipe jurídica.