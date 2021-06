Manifestação a favor do voto impresso movimenta manhã

Apoiadores do voto impresso realizaram uma carreata na manhã deste domingo, em Americana e Santa Bárbara. A manifestação reuniu carros e aproximadamente 15 caminhões, que fizeram bastante barulho com as altas buzinas.

De acordo com a Gama, que acompanhou o movimento, a concentração se deu início na Empresa Nardini , seguindo para Av. Monsenhor Bruno Nardini ( SBO) , Avenida da Agricultura ( SBO) , Av. da Indústria ( SBO) , Av. São Paulo ( SBO) , Av. Europa ( AME) , Av. Carmine Feola ( AME) , Av. 9 de Julho ( AME) , Av. Antônio Pinto Duarte ( AME) Viaduto Centenário ( AME) , Av. da Saudade ( AME), tendo nova Concentração Final no Portal de Americana.

A manifestação teve como tema “Ato em defesa do VOTO IMPRESSO E AUDITÁVEL ”. O voto impresso é uma pauta defendida pelo atual presidente Jair Bolsonaro.

Vídeo José Prates