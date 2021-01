“Mania de você” música mais tocada e gravada de Rita Lee

Rita Lee é uma das referências da história do rock nacional. Com 50 anos de carreira e vários sucessos, a cantora e compositora completa 73 anos neste dia 31 de dezembro, último dia do ano. Em homenagem à Rainha do Rock Brasileiro, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre as suas obras musicais.

“Mania de Você” lidera o ranking das músicas mais gravadas e mais tocadas nos principais segmentos de execução pública. A música é um dos clássicos de Rita Lee e é o nome de um de seus álbuns de estúdio, lançado em 1979. Entre os intérpretes que mais gravaram suas canções se destacam Roberto de Carvalho, seu grande parceiro na vida e na música, e a banda os Mutantes, da qual a artista fez parte entre 1966 e 1972.

Rita Lee tem 326 músicas e 596 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, quase 80% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música destinados a ela foram referentes aos segmentos de TVs, Shows e Rádios.

Ranking de músicas mais tocadas de autoria de Rita Lee nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Mania de você Roberto de Carvalho/Rita Lee 2 Agora só falta você Rita Lee/Carlini 3 Caso sério Roberto de Carvalho/Rita Lee 4 Colombina Ed Motta/Rita Lee 5 Desculpe o auê Roberto de Carvalho/Rita Lee 6 Ovelha negra Rita Lee 7 Lança perfume Roberto de Carvalho/Rita Lee 8 Ando meio desligado Rita Lee/Sergio Dias/Arnaldo Baptista 9 Fora da lei Ed Motta/Rita Lee 10 Baila comigo Rita Lee 11 Alô alô marciano Roberto de Carvalho/Rita Lee 12 Amor e sexo Roberto de Carvalho/Rita Lee/Arnaldo Jabor 13 Nem luxo nem lixo Roberto de Carvalho/Rita Lee 14 Doce vampiro Rita Lee 15 Jardins da Babilônia Lee Marcucci/Rita Lee 16 Balada do louco Rita Lee/Arnaldo Baptista 17 Mutante Roberto de Carvalho/Rita Lee 18 Flagra Roberto de Carvalho/Rita Lee 19 Coisas de casal Roberto de Carvalho/Rita Lee 20 Saúde Roberto de Carvalho/Rita Lee

Músicas mais gravadas de Rita Lee

Posição Música 1 Mania de você 2 Mutante 3 Ovelha negra 4 Ando meio desligado 5 Agora só falta você 6 Desculpe o auê 7 Lança perfume 8 Baila comigo 9 Top top 10 Alô alô marciano 11 Mamãe natureza 12 Balada do louco 13 Doce vampiro 14 Caso sério 15 Jardins da Babilônia 16 Perigosa 17 Saúde 18 Menino bonito 19 Nem luxo nem lixo 20 Blue moon

Intérpretes que mais gravaram as músicas de Rita Lee