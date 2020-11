O ex-vereador de Americana Manezinho da Praia ciceroneou o candidato a prefeito Rafael Macris/PSDB em caminhada pela região da Praia Azul este domingo. Manezinho apoia o candidato a vereador radialista Cezar Polidoro, também do PSDB.

COVID– Manezinho, que foi vereador no começo do século, precisou ser internado depois que contraiu a Covid 19 no meio do ano.