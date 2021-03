Mandíbula quadrada. Tendência nos Brothers do BBB21

Assim como em todo o mundo, os procedimentos não invasivos de harmonização facial conquistaram o Brasil. Ao contrário do que se pensa, não são só as mulheres que estão se rendendo aos encantos dos preenchedores com ácido hialurônico ou bioestimuladores de colágeno.

No BBB 21 os rostos bem marcados de Rodolffo e do ex-BBB Arcrebiano, por exemplo, comprovam essa tendência. Eles realizaram aplicações de ácido hialurônico na região da mandíbula antes do confinamento. “Muita gente tem a preconcepção que a harmonização facial envolve procedimentos em toda a face. Em alguns casos, aplicações de preenchimento apenas para correções pontuais garantem um formato do rosto mais estruturado e harmônico”, explica doutor Willian Ortega, especialista em harmonização facial.

Segundo Ortega, essa grande procura pela mandíbula ‘quadrada’, vem do nosso padrão de beleza ao analisar um rosto masculino. A definição da linha do osso mandibular é constantemente associada a masculinidade, autoconfiança e segurança. “É a mandíbula que dá forma e fornece a estrutura para o rosto. Seu preenchimento é indicado para o homem que deseja ter como resultado um formato mais quadrado, com a linha da mandíbula definida e evidente”, esclarece.

No caso de Arcrebiano, por exemplo, fica visível que poucas alterações já fizeram uma grande diferença. “Além de realçar a mandíbula, o preenchimento na região também removeu a papada, deixando as maçãs do rosto mais proeminentes”, complementa o especialista.

Essa nova tendência desmistifica a noção de que procedimentos estéticos são inclinados para a feminização do paciente ou de que eles são exclusivos para mulheres.

O especialista explica que os casos que vemos na casa do reality são um ótimo exemplo do realce da beleza que a harmonização propõe. “A intenção é de que o rosto fique na sua melhor forma possível, e natural”, diz.

O mais importante é se sentir bem consigo mesmo. Por isso é tão importante realizar este tipo de procedimento com um profissional qualificado, que vai mapear e ajustar o rosto da maneira correta, além de respeitar os limites do paciente. “Acredito que assim é possível conseguir um resultado tão bom quanto o dos participantes do BBB21,” finaliza o cirurgião.

Willian Ortega – CRO PR 23.627. Graduado pela UNIPAR (Universidade Paranaense), especialista em Ortodontia e Pós- Graduado em Harmonização Orofacial. Diretor professor da Facial Academy. Especialista em Implantodontia pela Uningá. Consultório Cascavel/PR (45) 9.9809-3334 – Consultório/SP (11) 4329-7854 e Consultório Campinas (19) 3308-3330 Site: www.facialacademy.com.br Instagram: @drwillianortega