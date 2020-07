Mandalas ganham espaço em decoração no isolamento social

É cada vez mais comum encontrar mandalas na decoração de varandas, jardins, salas de estar e de jantar, dormitórios e até nos ambientes comerciais. Não por acaso a procura por elas tem aumentado nesse período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavirus. Tanto que os artistas plásticos e artesãos da Holambra by Designers, a loja conceito que funciona no boulevard da Cidade das Flores, criaram até uma nova coleção com diferentes sugestões de mandalas.

Simbolicamente, as mandalas representa a procura pela paz interior e um auxílio para a meditação. A palavra vem do sânscrito e significa “círculo”, sempre presente no centro de cada desenho que inclui outras formas geométricas. As cores, as formas, os símbolos e outros elementos de cada mandala têm uma relação direta com as emoções, pensamentos, crenças e sensações. Por isso, são consideradas ferramentas terapêuticas para atrair abundância, amenizar conflitos, resgatar a criatividade e a inteligência emocional e alinhar a conexão com a própria consciência.