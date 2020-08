Mamães fitness. Candidata. Musas do Ceará e Internacional

Mamãe fitness comemora evolução após 3 filhos

Walquiria Bispo, de 34 anos, que reside em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, mas nasceu em Senhor do Bonfim/BA, é mãe de três filhos, vem fazendo o maior sucesso com o desenvolvimento do seu corpo muito bonito, que chama a atenção de todos por onde passa. Viciada em academia, a bela baiana publica diariamente nas suas redes sociais seus treinos e o resultado no seu shape sarado, onde ela é acompanhada pelo personal Alex Pereira.

Além disso, a bela aproveitou para comemorar a vitória do Bahia sobre o Atlético de Alagoinhas neste último sábado, que resultou no título do Campeonato Baiano para delírio bela tricolor, que disputa para Musa do Bahia pelo concurso Musa do Brasileirão 2020. “É campeão”, publicou Walquiria comemorando mais um título estadual do seu time do coração.

Nas redes sociais, a gata tricolor não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de fotos ousadas. Para poder acompanhar mais sobre a Walquiria Bispo, basta seguir ela no seu Instagram oficial @walquiriamusa.

Aos 40, personal vai se arriscar na política. Vereadora

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da Ana Paula Pokorski , que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Ana Paula, de 40 anos, personal trainer, mãe de três filhos, anunciou sua pré-candidatura à vereadora da cidade Guaíba, no Rio Grande do Sul, pelo partido Podemos, para as eleições municipais desse ano. Sobre o desafio de concorrer a uma vaga na câmara municipal da cidade, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, com apenas cerca de 100 mil habitantes, a musa fitness revelou o motivo da candidatura.

“O partido Podemos me convidou e eu aceitei, porque vejo que minha cidade e meu bairro (Florida) precisam urgente de melhorias na saúde e segurança”, disse a gaúcha que sempre publica por meio das suas redes sociais fotos demonstrando seus treinos diários e mensagens para a população local.

Para poder acompanhar mais detalhes sobre a Ana Paula Pokorski basta seguir ela no seu Instagram @anapaulagaucha, onde ela já possui mais de 18 mil seguidores e saber mais sobre seu planos para ser eleita vereadora de Guaíba/RS.

Humilde, Musa do Internacional tem superação ao ganhar o título

Beldade recebeu a faixa aos 34 anos, após maternidade e revela ter construído sua casa com as próprias mãos

Quem vê a beleza da atual musa do Internacional de Porto Alegre não imagina a rotina simples que a beldade leva em sua vida pessoal. Mi Vargas é um exemplo de humildade, bom humor, dedicação e comprometimento, tendo demonstrado suas características durante toda a trajetória no projeto Musa do Brasileirão.

“As pessoas não imaginam a vida simples que tenho. Para você ter uma ideia, a minha casa fomos nós, eu e meu marido que construímos, com nossas próprias mãos”, disse durante o ensaio fotográfico. Imagina ter uma pedreira dessas em sua casa?

Apesar de comprometida, Mi abusa da sensualidade nas redes sociais. A beldade atrai olhares ao postar fotos ousadas e recebe muitos elogios de seguidores nas redes sociais. “Amo o carinho que recebo dos torcedores. Acho que a melhor parte de ser musa é o contato com as pessoas, além de ter a possibilidade de inspirar outras mulheres.”



Carismática, a musa do Internacional sempre buscou motivar as companheiras durante a competição. Durante os eventos do projeto sempre foi a mais animada e companheira, puxando as colegas para fotos e gravações. “Sempre fui alguém extrovertida e gostei de interagir com pessoas. Entrar no musa aos 34 anos e depois da maternidade me pareceu um bom desafio para superar a mim mesma, servindo também como uma grande alavanca para a auto estima e cuidado próprio.”

Agora Mi Vargas se prepara para a grande final do concurso, que acontecerá no final do ano, em São Paulo.

Fotos: Felipe Cervi / Ag. Luxxus

Musa do Ceará revela como mantém a boa forma- ‘Dieta da Maçã’

Modelo e Musa do Ceará, Carla Pagani esbanja a boa forma durante ensaio fotográfico em que aparece devorando uma maçã entre os cliques. Questionada sobre a vontade com que comia o fruto, a beldade revelou que o alimento faz parte de uma dieta que aderiu e é o único que pode consumir durante um período de três dias de cada mês.

“Uma vez por mês, reservo três dias para me alimentar apenas de maçãs. Começo pela manhã, ainda no café, depois ela é o meu almoço, meu café da tarde e minha janta. Não tenho uma quantidade exata de quantas eu como por dia, mas são muitas, entre os sucos dela que também tomo.

Comecei tem uns meses, não paro mais. Cabelo está lindo, unhas firmes, barriga chapada”, revela a Musa.

Fotos: Dhiego Sousa / Perfil II Comunicação