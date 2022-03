Mamãe Falei desiste de ser candidato e partidos estudam cassação

Ele saiu de São Paulo como pré-candidato a governador do Estado vindo de boa votação na eleição para prefeito em 2020, mas voltou com uma lambança nas costas. O deputado estadual Mamãe Falei (Podemos MBL) já desistiu da candidatura ao governo do Estado e tem risco alto de perder o mandato depois de terem vazados áudios em que fala que as ucranianas ‘são fáceis porque são pobres.

Na Alesp, poucos deputados vêm Arthur do Val (seu nome real) como alguém amigável. Este sábado ele apanhou de petistas, bolsonaristas e de tucanos. O pré-candidato ao governo paulista foi à Europa acompanhar a guerra com a Rússia ao lado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL (Movimento Brasil Livre).