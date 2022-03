Mamãe Falei. Alesp abre processo pela cassação

O Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aceitou nesta 6ª feira (18) todas as 21 representações que pedem a cassação do deputado Artur do Val Mamãe Falei (sem partido) por “quebra de decoro parlamentar”. A cassação do mandato deve ser rápida, mas ele pode renunciar ao mandato antes da finalização do processo. Ele já desistiu de ser candidato a governador e foi desligado do Podemos (partido do pré-candidato a presidente Sérgio Moro).

O pedido de cassação acontece por conta de áudios vazados de Arthur do Val, em que o deputado diz que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Do Val estava em viagem com o coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos, para acompanhar a guerra na Ucrânia.

O julgamento começa oficialmente e do Val terá 5 sessões legislativas para se defender das acusações. Segundo a defesa do deputado, devido ao fato de que os áudios foram gravados fora do território nacional, não cabe a aplicação da lei brasileira. Em documento de defesa prévia, o advogado de do Val, Paulo Bueno, alega ainda que as mensagens do deputado não podem servir de prova, pois foram enviadas em grupo privado no WhatsApp e “vazados” sem o seu consentimento.