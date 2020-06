Mamãe empresária e musa do Tricolor se renovam na Quarentena

Estavámos com saudade dela. A modelo e empresária Jhenni Giovanelli se reinventa na web, após ter sua conta no Instagram hackeada pela segunda vez no ano, a musa do Vasco e modelo da revista Sexy mudou seus conteúdos e postagens exibindo um delicioso dia-a-dia com seu filho Benjamin de apenas sete meses.

Fruto da relação com o fotógrafo Heros Cegatta, a modelo que afirma estar solteira exibe um corpão e os cuidados que tem para cuidar dele, dieta, dicas saudáveis, auto-estima e maternidade. A mulherada tá amando!

Nas redes sociais, a gata capixaba Jhenni Giovanelli não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas e também vale a pena conferir o conteúdo novo da loiraça. Para poder acompanhar mais sobre ela basta seguir ela no seu Instagram @jhennigiovanelli_.

Musa do São Paulo troca carreira de modelo por treinamento Tático Israelense

Eleita Musa do São Paulo em 2017, e com uma carreira consolidada como modelo e digital influencer, Luciana Fontano revela o motivo que a fez desistir da carreira após três anos longe dos holofotes. “Quando participei do concurso e fui eleita Musa do estado de São Paulo eu já tinha a minha carreira de modelo e influenciava mulheres nas redes sociais. Participar de concursos abriu os meus olhos para o que havia de sujeira entre as mulheres, que não fazem esforço algum para seguir unidas. Esse não é o meu mundo, não é o que eu quero para a minha vida”, revela.

A loira largou tudo para se dedicar ao trabalho como Apoio de Treinamento Tático Israelense, e descarta a possibilidade de voltar aos concursos de beleza.

“Eu me encontrei no que eu faço como mulher que não precisa estar na capa de uma revista para se sentir realizada e bonita. Durante esses três anos que estou reclusa as propostas de trabalho continuam chegando, mas nada que me fizesse querer voltar”, disse Luciana Fontano.

Fotos: Divulgação / Perfil II Comunicação