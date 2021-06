Tentou roubar placa de túmulo e rodou pra Gama

Um homem foi preso por agentes da Guarda Municipal de Americana (Gama) na noite do sábado (26). Ele foi flagrado tentando furtar uma placa de bronze de um dos túmulos do cemitério da Saudade. Segundo os agentes da Gama, o sistema de videomonitoramento detectou a movimentação do homem dentro do local por volta das 21h30, uma viatura composta pelos patrulheiros Teodoro e Ricardo seguiu para averiguar o interior do cemitério, assim que entraram no local já avistaram o homem.

Quando a viatura chegou, o homem percebeu a presença dos homens da lei e jogou a placa de fechamento de túmulo por cima do muro do local e tentou fugir. Ele foi alcançado com apoio de demais equipes da Gama que realizaram o cerco no apoio da operação.

O homem de 43 anos foi encaminhado para a central de Polícia Judiciaria de Americana e, após o registro da ocorrência, permaneceu preso a disposição da justiça. A placa foi encaminhada por um funcionário do cemitério para ser recolocada no local.

Após Policialpadrao.com.br