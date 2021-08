Malheiros quer pintura em Pare e Pr Miguel, câmeras de segurança

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo sobre a repintura de sinalização de trânsito na rotatória da Avenida Ângelo Pascote, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. No documento, o parlamentar relata que passando pelo local identificou que a marcação de sinalização de “Pare” está apagada e, em conversa com moradores das proximidades, constatou que há naquele local um número significativo de acidentes, por se tratar de uma via de grande fluxo de veículos com a sinalização falha.

“Temerosos pela continuidade de acidentes naquela localidade, realizamos duas indicações à prefeitura. A primeira em 4 de agosto de 2020 e a segunda em 3 de agosto de 2021, ou seja, entre a primeira indicação e a segunda já se passou um ano e a situação no local permanece inalterada”, frisa Malheiros. No requerimento, o parlamentar questiona se a prefeitura tem ciência das indicações e por que o setor competente não tomou providências para solucionar o problema. Pergunta também quando pretende realizar a readequação da sinalização. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (26).

Pastor Miguel quer câmeras de segurança nas Praias



O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações solicitando ao Poder Executivo a colocação de câmeras de segurança na orla da Praia dos Namorados e da Praia Azul e nas entradas e saídas dos bairros Jardim América II e Praia Azul. No primeiro dos documentos, o parlamentar destaca que moradores solicitaram os equipamentos de vigilância depois que foram concluídas as obras de revitalização na orla, em meados do ano passado. “O aumento de visitação na orla é significativo”, ressalta Pastor Miguel.

Segundo ele, comerciantes apontam que práticas ilícitas têm sido registradas, o que motiva a preocupação da população local. “Solicitamos que estudos sejam realizados quanto à implantação de câmeras de segurança na orla da Praia dos Namorados e Praia Azul, além de maior patrulhamento nas imediações”, reforça o vereador. Já na outra indicação, Pastor Miguel cita que a necessidade de câmeras principalmente na Rua Maranhão e na Avenida Chalil Miguel Honsi. “As vias são utilizadas como acesso a diversos pontos, recebendo intenso fluxo de veículos durante todo o dia”. O relato de comerciantes é de acidentes e outras situações que evidenciam a necessidade de monitoramento nas entradas e saídas.

As indicações serão relacionadas na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (26) e encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.