MalabaRindo traz diversão pra Santa Bárbara

Por meio da Lei Aldir Blanc, a MB Circo, com Dani Maimoni e Bruno Peruzzi, apresentará o “MalabaRindo”, de 17 de setembro a 28 de outubro, em diversos pontos de Santa Bárbara. Gratuitas e para todas as idades, as apresentações abertas ao público em geral serão no “Léo Sallum”, via agendamento por WhatsApp (19) 3457.4627, e CEU das Artes, sem necessidade de inscrição prévia.

Protagonizado pela dupla de palhaços Tico e Polenta, o espetáculo é o primeiro e o mais apresentado espetáculo da companhia e traz esquetes clássicas e piadas originais, malabarismo com bolas, claves, de contato e facões, acrobacias em dupla, junto de música ao vivo.

A ação será realizada em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O “MalabaRindo” é promovido com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Confira a programação completa:

– 17/09, às 8 horas – Cooperativa Juntos Somos Fortes (fechado)

– 17/09, às 14 horas – Cooperativa Recicoplast (fechado)

– 24/09, às 19 horas – Léo Sallum | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Agendamento via WhatsApp (19) 3457.4627

– 25/09, às 16 e às 18 horas – CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 26/09, às 16 e às 18 horas – CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

– 28 e 29/09, às 9 horas – CIEP “Professor José Renato Pedroso” (fechado)

– 30/09, às 9h30 – CIEP “Charles Keese Dodson” (fechado)

– 26 e 28/10, às 19h30 – Projeto Bosque dos Sonhos e Tamo Junto (fechado)