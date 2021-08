Mais um. Vândalos incendeiam contêiner de lixo em Nova Odessa

Mais um contêiner de coleta de lixo foi incendiado por vândalos em Nova Odessa. A ação criminosa ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira (30/08), no Jardim São Manoel. O caso foi denunciado à Polícia Civil pela Pass Ambiental, empresa contratada pela Coden Ambiental para operar o sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

A caixa de coleta estava posicionada na Rua Waldemar Augusto, próximo à esquina com a Rua Vitório Crispin e foi totalmente destruída pelo fogo. De acordo com a Diretoria Técnica da Coden, a Pass providenciará a instalação de um novo recipiente no local.

Ao todo, o município conta com 120 contêiners com capacidade de mil litros que foram instalados em diversos pontos da cidade desde 2019 para o descarte de lixo doméstico.

“A iniciativa vem garantindo mais limpeza e segurança às operações de coleta de lixo, já que os contêiners evitam o descarte irregular nas vias públicas. No entanto, sua preservação é muito importante para garantir uma cidade mais organizada. Por isso, precisamos contar com a colaboração de todos”, afirmou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

A Coden ainda informa que denúncias de atos de vandalismo junto aos contêiners de coleta de lixo devem ser feitas pelos telefones 153 e 190.