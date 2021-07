Mais um “novinho” no tráfico; agora no Liberdade

Após denúncia na Guarda Municipal de Americana de que um indivíduo estaria na prática de tráfico de drogas, pela Rua Plenitude, no bairro Parque da Liberdade, por volta do meio dia deste domingo, a equipe se deslocou até o local e se deparou com um adolescente de 17 anos nas características da denúncia.

O jovem foi abordado e com ele foram localizadas 2 porções de maconha, 10 eppendorf de cocaína e R$180.00.

Diante dos fatos, o menor foi apresentado à C.P.J., onde foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas. O dinheiro e as drogas foram apreendidos e o menor liberado para a mãe.