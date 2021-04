Mais um menor no tráfico, agora no Mirandola

Em patrulhamento pelo bairro Jardim Mirandola, equipe da Guarda Municipal observou um indivíduo ao lado de um veículo estacionado pela via – Rua Gênova – que, ao avistar a viatura, dispensou algo embaixo do veículo.

Efetuado a abordagem, e em busca pessoal, foi localizado a quantia de R$30,00 em dinheiro no bolso do mesmo e ao averiguar os objetos descartados foi constatado que eram 8 porções de maconha e 3 porções de cocaína.

O indivíduo era menor de idade e, ao ser questionado a respeito dos produtos descartados, o mesmo assumiu a prática do tráfico de drogas. Após procedimentos de faro pelo local com o cão Draco, nada mais foi localizado. Entorpecentes, menor e dinheiro apresentados no plantão policial. Foi elaborado B.O.P.C de ato infracional/tráfico de drogas e o menor liberado ao responsável.