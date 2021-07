Mais um lixão irregular em Santa Bárbara

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste localizou nesta quinta-feira (15) um lixão de descarte irregular de rejeitos e resíduos de reciclagem em uma área rural às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próxima da antiga Usina Furlan. A equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) esteve no local e constatou diversas bags (sacolas grandes) com materiais plásticos e restos de lodo de reciclagem.

O Setor de Fiscalização de Obras e Serviços estima em 80 toneladas a quantidade de resíduos descartada. Foram colhidas amostras de embalagens a fim de identificar o autor do descarte irregular. A multa pode chegar a R$ 27 mil, além da obrigação de remover todo o material da área atingida.

Conscientização

A Prefeitura pede a conscientização de todos sobre a proibição de descartes em área pública. Caso alguma ação seja flagrada, o munícipe pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelos telefones 3458-1388 e 153, ou no setor de Fiscalização pelo telefone 3463.7878.