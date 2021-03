Mais um caso de esfaqueamento em Americana

Mais um caso de esfaqueamento foi registrado em Americana este final de semana. A Guarda Municipal atendeu o caso de lesão corporal de natureza grave na avenida Antônio Centurione Boer, jardim Brasil no final da noite da sexta-feira. O caso atendido pela

Equipe de Romu Subinspetor Queiroz, Bruno, Vieira, Edson e Apoio Gcms Roberto e Rene aconteceu por volta das 23:40h. Neste sábado, um homem matou a cunhada adolescente também a facadas.

A equipe foi informada de uma briga ocorrendo entre um homem e uma mulher pelo local descrito em tela. No local fora observado em torno de dez pessoas, inclusive os citados na denúncia.

Após dialogar com os envolvidos, o homem apresentava ferimentos oriundos de arma branca “faca” na região do pescoço e barriga. Ele teria entrado em luta corporal com uma uma mulher para defender sua esposa. Já a mulher disse, em entrevista com os GMs, que teria sido agredida pelo homem apresentando lesões na testa e no ombro.

Solicitado serviço de ambulância no local, para atendimento médico nos feridos principalmente devido a gravidade dos ferimentos no homem e ocorrência encaminhada a CPJ local. Autoridade policial signatária após tomar conhecimento dos fatos, deliberou pelo registro da ocorrência e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, envolvidos liberados.