Mais três idosos morrem de coronavírus em Santa Bárbara

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa o registro de mais três óbitos por coronavírus. Trata-se de de um homem de 82 anos, morador da região do Cruzeiro do Sul (Óbito em 17/07), um mulher de 78 anos, moradora da região do Jardim Europa (Óbito em 17/07) e uma mulher de 75 anos, moradora da região do 31 de Março (Óbito em 19/06).

Veja o quadro da doença na cidade:

• 1502 casos suspeitos

• 1299 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 31 de moradores de outros municípios

• 1043 casos curados

• 2850 casos descartados

• 45 óbitos confirmados

• 3 óbitos suspeitos

• 8 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.