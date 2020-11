Mais três comemoram candidatura ok

Além do vereador Juninho Dias/MDB, mais três candidatos que estavam com problemas na Justiça Eleitoral comemoraram a liberação/deferimento para poder participar das eleições deste ano. Candidato pela ‘enésima’ vez, o Investigador Hortense foi agressivo com este site e postou em suas redes sociais o link do divulgaCand que traz as duas informações. A polêmica Amanda Azeredo também comemorou e pediu, nas redes sociais, ‘retratação’ do NM por ter divulgado a informação constante do site oficial do TSE. Também está liberado Roberto Despachante, do Patriota.

Excluídos os candidatos do MDB, que tiveram dois registros e o feito pela ‘estadual’ ainda consta como indeferido, ainda sobram 12 candidatos com indeferimento no DivulgaCand.

Veja abaixo a lista dos 12 que estão ainda fora.