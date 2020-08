Mais terremoto na Bahia neste domingo e segunda

Mais dois terremotos foram registrados no estado da Bahia neste domingo e segunda-feira. Os eventos foram sentidos principalmente em cidades do Recôncavo Baiano, baixo sul e Vale do Jequiriça.

No domingo, o tremor de magnitude 4.6 foi registrado às 07:44, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Já nesta segunda, o tremor registrado foi de 3.5, às 3:42. Dentre os municípios mais atingidos estão Amargosa, Berjões e Elísio Medrado.

Segundo o secretário de infraestrutura de Amargosa, Aedson Borges, os tremores acontecem porque o Recôncavo Baiano está em cima de uma região sísmica.