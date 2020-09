Mais que uma data, um reconhecimento, por Chico Sardelli

O dia 3 de setembro é uma das duas principais datas comemorativas relativas às guardas municipais. Nesta quinta-feira, se comemora o Dia Nacional do Guarda Civil que, somado ao 10 de outubro (Dia das Guardas Municipais), fazem uma justa homenagem a uma frente essencial para a segurança pública.

A luta pelo reconhecimento e ampliação da força das guardas municipais se confunde com minha carreira política. Quando deputado federal e depois na Assembleia Legislativa, participei ativamente na luta pela aprovação da PEC 534, que prevê o aumento das atribuições das guardas e apresentei diversas propostas que reforçam as guardas e, por sua vez, a segurança pública. Entre elas está, o projeto transformado em lei e que permite às guardas receber verbas estaduais para investimento em estrutura.

Como americanense, posso dizer que a Gama é um orgulho. A nossa guarda é referência no Estado e leva a sério o conceito de atuação comunitária, ao lado da população. Além disso, temos uma equipe de Canil exemplar, sempre acionada para cooperar em operações de localização de drogas no nosso município. Não há como pensarmos na segurança pública de Americana sem destacar o trabalho de combate à violência doméstica, com a Patrulha Maria da Penha; o videomonitoramento em diversas vias da cidade; e, sobretudo, a dedicação inesgotável dos nossos guardas civis municipais.

Os investimentos na Gama e, principalmente, a capacitação permanente dos nossos guardas municipais precisam continuar e serem intensificados, fortalecendo a capacidade de trabalho da corporação. A segurança pública deve ser feita utilizando inteligência e tecnologia como aliadas e, acima de tudo, com nosso patrulheiro valorizado em suas condições e desenvolvimento, pois são eles que fazem a grandiosidade da nossa querida Gama.

Chico Sardelli é empresário e presidente do PV em Americana.

