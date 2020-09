Mais oito casos de coronavírus em Nova Odessa

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta terça-feira (1°) que mais oito pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus na cidade. Com os novos resultados positivos, o município chegou a 653 casos, incluindo 33 mortes e 325 recuperados.



Entre os novos contaminados, seis são mulheres: 20 e 48 anos, moradoras do Jardim Santa Rita; 30 e 50 anos, do Jardim Santa Luiza; 23 anos, do Jardim Éden; e 77 anos, residente no Jardim Capuava. Também contraíram a doença um homem de 44 anos, do Jardim São Francisco; e outro de 48 anos, que mora no Santa Luiza.

Nova Odessa tem 1.945 casos notificados, 260 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 80 internados, entre confirmados e suspeitos (um deles na Unidade Respiratória da cidade), 703 testes com resultados negativo, 52 casos em investigação, incluindo cinco óbitos – e 40 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.