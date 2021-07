Mais lugares passam a aceitar criptomoedas

Tudo indica que os tempos estão mudando rapidamente quando se fala em transações financeiras. Afinal, o início da terceira década do século XXI mostra que cada vez mais a criptografia assume um papel primordial no lugar dos pagamentos tradicionais, como aqueles feitos em dinheiro, cartão ou por meio digital.

Exemplo disso é que a maior mansão de Nova York está à venda, e o pagamento pode ser feito por criptomoedas. Conforme explica a proprietária da Luxian International Real Estate, Luciane Serifovic, “a história do setor imobiliário está prestes a ser feita em algum lugar de Long Island, já que a maior mansão da área foi posta à venda com moeda digital aceita como forma de pagamento”.

O mercado imobiliário global, sem dúvida, evoluiu ao longo dos anos, com o surgimento de diferentes partes interessadas e os avanços tecnológicos ajudando-o a crescer e se tornar uma indústria multibilionária. Por isso, Luciane revela que, ao mesmo tempo, “o setor de imóveis de luxo testemunhou um tremendo crescimento nos últimos tempos, com destinos importantes como Miami, Havaí e Bahamas, no topo da lista de investidores e indivíduos de alto patrimônio líquido”.

Descrita como um “paraíso na terra”, a propriedade à venda em NY ocupa mais de 8,2 acres de medida, com instalações que lhe valeram o título de “Atlantis Manor”. “Outras características da propriedade incluem total privacidade e isolamento, 4 lotes, 310 pés de praia privativa, piscina interna e externa, 11 quartos, 18 banheiros, heliporto, quadra de tênis, casa de hóspedes, cinema e uma série de outros”, revela a corretora brasileira.

Para saber mais sobre a mansão de Long Island, visite – longislandmegamansion.com. Já quem deseja obter mais informações sobre outras propriedades listadas pela Luxian International Realty, visite – www.theluxian.com.

Sobre a Luxian International Realty

A Luxian International Realty é a primeira corretora de imóveis com serviço completo virtual atendendo clientes de esportes e entretenimento de alto patrimônio líquido. A empresa continua sendo a única empresa de minorias e propriedade de mulheres de seu tipo, com a reputação de oferecer experiências imobiliárias notáveis e luxuosas em qualquer lugar do mundo. Sediada em Nova York, a empresa imobiliária de luxo se orgulha de uma rede de elite de corretores imobiliários virtualmente baseados em uma plataforma de tecnologia que aplica realidade virtual e aumentada para máxima experiência, comunicações confidenciais e total transparência com clientes e todas as partes interessadas envolvidas na transação imobiliária.

Conheça a mansão: https://youtu.be/zDVE0JPaqEk