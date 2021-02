Mais leitos na UPA Macarenko para pacientes com Covid

A Secretaria de Saúde de Sumaré segue com as ações previstas no plano de contingência, iniciado em janeiro do ano passado e neste

sábado (27), ampliou a capacidade de leitos da UPA Macarenko em mais dez unidades. Na segunda, dia 1º de março, o local receberá outros 10 leitos. Outra medida adotada foi a transferência da enfermaria para o Pronto Atendimento CIS (Centro Integrado de Saúde) de Nova Veneza, visando o atendimento dos usuários que não estão com o coronavírus.

“A ideia é aumentar a capacidade de internação na UPA Macarenko para os casos confirmados de Covid. Também faremos o

deslocamento dos pacientes adultos, internados por outros quadros clínicos, para uma ala existente no CIS. Essa medida

visa também a prevenção. Vamos garantir um local adequado de tratamento para esses usuários que buscam pelos serviços de

saúde por outros motivos, ou seja, que não estão acometidos de Covid”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

A Administração Municipal já havia ampliado os leitos das UPAs Matão e Macarenko; e todas as outras 22 unidades de saúde da atenção primária estão voltadas para o atendimento do coronavírus, seguindo os critérios do Ministério da Saúde. Além disso, a Secretaria de Saúde disponibiliza seis unidades de referências para tratamento da Covid-19. Os moradores que apresentarem

sintomas leves da doença, por exemplo, devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon),

Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia (UBS Florely), Região da Área Cura

(UBS Ypiranga) e Região de Nova Veneza (PA-CIS Nova Veneza, segunda entrada).

“Desde o início da pandemia estamos trabalhando para oferecer o melhor atendimento à nossa população, em continuidade ao plano de contingência, adequando o setor conforme as necessidades, com ampliação dos leitos, capacitação das equipes e criação dos

espaços de referências. Felizmente, nossos leitos têm sido suficientes para atender todos os casos, porém, queremos estar

preparados para uma necessidade”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré foi a primeira cidade da região a se preparar para o enfrentamento da Covid-19. As equipes de saúde já montavam um

Plano de Contingência, supervisionado pelo Comitê Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Coronavírus, incluindo ações de conscientização, capacitação dos colaboradores, remodelagem do atendimento das unidades de saúde e ampliação de leitos municipais, com a criação de uma Unidade Respiratória na UPA Macarenko. Centenas de testes rápidos foram aplicados na população e colaboradores, fazendo a busca ativa de assintomáticos.

Pensando no combate e prevenção da doença, também foi gerada uma triagem diferenciada. Em todas as regiões existe uma unidade para receber exclusivamente os suspeitos da Covid-19 para evitar o contato com usuários que buscam pelos serviços de saúde por outros motivos.

“Seguimos com fé em Deus, muito trabalho e respeito à nossa população. Em nome do Comitê de Proteção e Enfrentamento ao

Coronavírus em Sumaré, fazemos um apelo à população, para que siga as medidas de proteção e segurança. Precisamos da união

e conscientização de todos neste momento”, concluiu o prefeito.