Mais honrarias na pauta da Câmara de Santa Bárbara nesta terça

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste votam nesta terça-feira mais duas honrarias de Cidadão Barbarense, certificando os homenageados como cidadãos de Santa Bárbara d’Oeste, embora não tenham nascido no Município.

Na última sessão (11), os vereadores já haviam votado mais 6 projetos de decreto da mesma natureza. Não há mais nenhum projeto de autoria dos vereadores na pauta desta terça.

Os vereadores barbarenses devem apreciar um projeto de lei e dois projetos de decreto legislativo, além de seis moções, amanhã (18), a partir das 14h, durante a 29ª Reunião Ordinária do ano. A sessão, realizada por videoconferência, pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pela rádio Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, os parlamentares devem discutir e votar o Projeto de Lei nº 21/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 4.077/2019, acerca do funcionamento da Feira do Produtor. Os outros dois projetos da Ordem do Dia dispõem sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense, certificando os homenageados como cidadãos de Santa Bárbara d’Oeste, embora não tenham nascido no Município. Por meio do Projeto de Decreto-legislativo nº 08/2020, o vereador Paulo Monaro (MDB) homenageia o comerciante Leandro Alexandre; enquanto o vice-presidente da Casa de Leis, vereador Cláudio Peressim (Patriota), assina o Projeto de Decreto-legislativo nº 09/2020, concedendo a honraria ao comerciante Júlio Aparecido Andrade de Jesus.

Serão apreciadas, ainda, seis moções: 336, 337 e 340 a 343/2020.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O atendimento presencial ao público na sede da Casa de Leis está interrompido, mas o contato pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”, e pelo telefone (19) 3459-8900, por meio do qual o munícipe pode agendar horário para protocolo.