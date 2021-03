Mais ex-comissionados de Bill no governo Leitinho

Na primeira semana do novo governo em Nova Odessa, o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) manteve todos os servidores comissionados da gestão Bill Vieira de Souza (PSDB) que não haviam pedido a conta antes. A ideia era fazer uma transição o menos traumática possível, além de avaliar os remanescentes para um possível aproveitamento posterior.

Os dias e semanas se passaram e alguns foram recontratados, depois da ‘demissão em massa’ promovida por Leitinho após o “período probatório” dado a esses comissionados. E a engenheira ambiental Aryhane Massita é mais uma ex-comissionada da gestão do prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) a trabalhar com o atual chefe do Poder Executivo.

Tida como bastante técnica e tendo uma participação importante nos últimos anos para a certificação de Nova Odessa como ‘Município Verde-Azul’, Massita atuava de Assessora de Divisão na Coden Ambiental, concessionária de saneamento, e agora volta para a Prefeitura, onde laborou antes como Diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins.

Aryhane foi nomeada no último dia 2 como Assessora de Gabinete Superior. Mas desta vez não para trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, e sim no setor de Obras, Projetos e Planejamento Urbano. Inclusive no dia seguinte – 3 de março – ela foi nomeada coordenadora do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho).

Já há alguns ex-comissionados do governo tucano nomeados pelo novo prefeito pessedista. Além disso, Leitinho trouxe dois dos primeiros suplentes de vereador pelo PSDB para seus quadros, podendo aumentar o número de dissidentes em breve. O objetivo, claro, é agremiar forças políticas ao quadro técnico que predomina entre o seu Secretariado Municipal.