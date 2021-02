Mais duas morrem de coronavírus em Sumaré

Sumaré registrou, nesta quarta-feira, mais duas mortes decorrentes do coronavírus. Uma mulher de 62 anos, com comorbidades e que estava internada no Hospital Municipal de Paulínia e outra mulher, de 69 anos, com comorbidades que estava internada no Hospital Madre Theodora Campinas.

Além das mortes, o município ainda registrou, nas últimas 24 horas, mais 68 casos da doença.

VACINAÇÃO. De acordo com o boletim desta quarta, Sumaré já vacinou – em primeira dose – 7898 pessoas e 847 já receberam a segunda dose do imunizante.